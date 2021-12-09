الأردن تتسلم طائرتين من القوات الجوية الأمريكية للمساهمة فى زيادة قدراتها

جدة - نرمين السيد - تسلمت القوات المسلحة الأردنية، اليوم، طائرتين من أصل ثلاث طائرات طراز C-130 من القوات الجوية الأمريكية، للمساهمة فى زيادة قدرة سلاح الجو الأردنى على تنفيذ المهام المسندة له.





وقال المدير الإقليمى للدعم والإسناد الأمنى لسلاح الجوى الأمريكى العميد تود دوجير حسبما ذكرت وكالة الأنباء الأردنية، بترا، "إن تسليم هذه الطائرات يعزز الشراكة الأمنية الأمريكية مع الأردن، ويمثل هذا الدعم التزام الولايات المتحدة تجاه الأردن كحليف رئيسى وهام فى الاستقرار والأمن الإقليمى".

من جانبه أعرب قائد سلاح الجو الأردنى العميد الركن الطيار محمد حياصات، عن شكره للجانب الأمريكى على الدعم المتواصل للمملكة الأردنية فى المجالات كافة، لاسيما العسكرية منها، مشيراً إلى أهمية تحديث وتطوير جناح النقل الجوى، حيث يعد استلام هذه الطائرات مؤشرا على مدى عمق العلاقات الأردنية الأمريكية.

يشار إلى أن الطائرة الثالثة سيتم تسليمها بداية العام المقبل، حيث يساهم هذا النوع من الطائرات فى تعزيز قدرة النقل الجوى وبما يتناسب مع المهام والأدوار المختلفة عملياتياً ولوجستياً، بما فى ذلك حفظ السلم والأمن الدوليين والتدريب المشترك ومواجهة الكوارث الطبيعية، والمساهمة فى تقديم المساعدات الإنسانية، وعمليات الإخلاء الطبى.