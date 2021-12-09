تثبيت GTA: San Andreas للاندرويد تحديث ديسمبر الأخير من لعبة GTA V للاندرويد

GTA: San Andreas للاندرويد ، تتصدر محركات البحث الآن عن أخر تحديث من لعبة Grand Theft Auto للجوالات الأندرويد. كما تم تصدر البحث أيضا عن كيفية تشغيلها وشروط تشغيلها أيضا على الجوالات التي تعمل بنظام أندرويد. ويبحث الكثير حول العالم عن كيفية الحصول عليها والتمتع بمزاياها الخرافية. والتي شدت أنتباه مستخدمي الألعاب الإلكترونية حول العالم بتصميمها الخرافي. حيث تقوم شركة روك ستار بعمل تحديث لهذا الإصدار بالتحديد كل ثلاثة أشهر ولكن هذا التحديث تأخر قليلا عن باقي التحديثات الأخرى وذلك نظرا لضبط التطور التكنولوجي داخل لعبة GTA V الأصلية. واليوم عزيزي القارئ سوف نستعرض لكم كيفية تثبيت GTA: San Andreas للاندرويد. كما سنقوم أيضا باستعراض شروط تشغيل أخر إصدار من لعبة Grand Theft Auto: San Andreas لشهر ديسمبر 2021. وذلك من خلال موقعكم المتميز (ثقفني) فتابعوا معي من خلال الأسطر القليلة القادمة.

تثبيت GTA: San Andreas للاندرويد تحديث ديسمبر 2021

إصدار GTA: San Andreas يعتبر أفضل إصدارات لعبة GTA V الأصلية. حيث قامت شركة روك ستار جيم بالإعلان رسميا عن اللعبة في عام 2001 وافتتحت إصدارتها بإصدار لعبة Grand Theft Auto: Vice city وفي ذلك الوقت كان نظام اللعبة جديد كليا في عالم الألعاب التي تعمل على الكمبيوتر. بعد ذلك تم تطويرها لتعمل علي أجهزة البلاي ستيشن بجميع أنواعه. وبعد صدور جوالات أندرويد بإمكانيات كبيرة تم إصدار اللعبة علي الهواتف المحمولة. ولتثبيت GTA V APK للاندرويد يجب إتباع التالي.

أولا يجب التأكد من وصول الهاتف بشبكة الأنترنت.

ثم البحث في الجوال عن تطبيق جوجل بلاي المخصص لتثبيت الألعاب والتطبيقات لجوالات أندرويد.

كما يجب أن نكتب في شريط البحث المخصص لجوجل بلاي كلمة لعبة Grand Theft Auto.

سوف تظهر إصدارات كثيرة مجانية ومدفوعة ولكن المجانية ليس لها علاق بشركة روك ستار جيم. ويجب الضغط علي إصدار GTA: San Andreas .

. يجب إحضار بطاقة الأئتمان التي سنقوم بالدفع بها قيمة اللعبة والمفدر بــ 130 جنيه مصري. وبالسعودي 30 ريال سعودي. ثم النقر علي قيمة اللعبة ودفع قيمتها.

بعد نجاح الدفع الإلكتروني. سيظهر زر التثبيت فيجب الضغط عليه.

الشروط المخصصة لتشغيل لعبة Grand Theft Auto: San Andreas

تشترط لعبة GTA V للاندرويد شروط كبيرة لتفعيلها رسميا علي الجوالات الاندرويد. نظرا للتصميم الكبير الخاص باللعبة وشبيه للحقيقة في شكل الأشخاص وشكل السيارات وجودة الجرافيك المخصص للعبة. عكس إصدار لعبة Grand Theft Auto: Vice city التي متطلباتها متوسطة وتعمل على معظم الجوالات الأندرويد من الفئة المتوسطة. ولمتابعة الشروط يجب قراءة الأتي.

5 جيجا بايت هي مساحة اللعبة الرسمية يجب أن يتوفر في الهاتف تلك المساحة أو أكثر ذلك لتصل حتى 10 جيجا بايت.

كما يجب أن تعمل GTA V APK فايس سيتي. علي رامات المسئولة عن سرعة الجوال لا يقل عن 6 جيجا بايت.

فايس سيتي. علي رامات المسئولة عن سرعة الجوال لا يقل عن 6 جيجا بايت. يجب أيضا على الجوال أن يحتوي علي معالج قوي ويفضل SNAP DRAGON 865G. وما يعادله من معالج ميديا تيك واكسينوس.

معالج الرسوميات لا بد أن يكون قويا لتشغيل اللعبة بجودة ووضوح عالي.

كما تعمل لعبة GTA V الأصلية علي اندرويد 11 وسوف تعمل بشكل أفضل علي اندرويد 12.

عزيزي القارئ لقد أستعرضنا لك اليوم الكيفية الصحيحة لتثبيت لعبة GTA: San Andreas للاندرويد. كما أستعرضنا أيضا شروط تفعيل التحديث الأخير ديسمبر 2021 لتشغيل لعبة Grand Theft Auto: San Andreas. نتمنى لكم الاستمتاع باللعب ونتمنى لكم دوام الصحة والعافية.