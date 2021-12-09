الاستعلام عن دفعات حساب المواطن السابقة وأرقام التواصل بالبرنامج

الاستعلام عن دفعات حساب المواطن السابقة، حيث يعتبر أحد أهتمامات العديد من المستفيدين من برنامج حساب المواطن بالمملكة العربية السعودية، هو البحث عن تفاصيل ومبالغ دفعات حساب المواطن السابقة التي تم صرفها خلال فترات زمنية سابقة، حيث يوفر برنامج حساب المواطن من خلال موقعه الإلكتروني إمكانية إصدار كشف حساب عن فترات ماضية تضمن تاريخ صرف قيمة المبلغ المالي لكل مستفيد، حيث يعمل برنامج حساب المواطن عن توفير جميع الخدمات الإلكترونية التي يبحث عنها كل مستفيد من برنامج الدعم المُخصص، حيث تعمل هذه الخدمات علي توفير وجهد المواطنين وكذلك توفير مجهود القائمين علي البرنامج، وسوف نوضح لكم طريقة الاستعلام عن دفعات حساب المواطن السابقة.

الاستعلام عن دفعات حساب المواطن السابقة

وفر برنامج حساب المواطن خطوات استعلام إلكترونية من خلالها يحصل العميل علي كشف بياني يوضح قيمة دفعات حساب المواطن التي تم صرفها خلال فترات زمنية سابقة، ويتم الاستعلام بالخطوات التالية:

يجب الدخول علي موقع البرنامج التالي: حساب المواطن.

الدخول الي خدمات الموقع من خلال أسم المستخدم وكلمة المرور.

اختيار قسم الخدمات الإلكترونية بالموقع.

يقوم كل مستفيد باختيار خدمة الاستعلام عن “دفعات حساب المواطن السابقة”.

يجب أن يتم تحديد تاريخ الفترة الزمنية التي تخص الدفعة التي تم صرفها.

الضغط علي عرض التفاصيل، لتظهر صفحة جديدة تضم قيمة المبلغ الذي تم صرفه خلال الفترة التي تم تحديدها.

ويوفر الموقع إمكانية طباعة كشف الحساب الخاص بالدفعة التي يتم البحث عنها.

رقم الاتصال بخدمة عملاء حساب المواطن

يوفر البرنامج عدة وسائل للتواصل مع خدمة عملاء حساب المواطن، حيث يمكن لجميع العملاء والمستفيدين والمستفيدات الاتصال علي هذا الرقم 19912 الذي يعتبر رقم حساب المواطن الموحد، والذي من خلاله يستطيع أي عميل الاستفسار عن أي خدمة يقدمها البرنامج، أو للإبلاغ عن مشكلة تخص الصرف الشهري، أو للاستعلام عن أي خدمات وشكاوى مختلفة، علي أن يتم التواصل خلال أوقات العمل الرسمية التي تخص البرنامج.

خدمة صوتك مسموع

خدمة صوتك مسموع هي خدمة إلكترونية يوفرها برنامج حساب المواطن والتي يتواصل بها المستفيد مع فريق برنامج حساب المواطن من خلال رسالة صوتية مباشرة يتم توجيهها الي البرنامج، ويعمل البرنامج علي سماع هذه الرسالة وحل أي مشكلة يتم التعرض لها.