مصرف لبنان يصدر تسعيرا جديدا لسعر صرف الدولار

أصدر مصرف لبنان المركزي قرارا جديدا الخميس يقضي بتعديل سعر صرف الدولار المودع في المصارف من قبل المودعين ورفعه من 3900 ليرة لبنانية إلى 8000 ليرة لبنانية.

ولفت البيان إلى أن المصرف المركزي "قرر ولمن يرغب من الاستفادة من التعميم 151 رفع سعر صرف الدولار الأميركي من 3900 ليرة للدولار إلى 8000 ليرة لبنانية على أنه وللحد من نمو الكتلة النقدية وتأثيرها على نسبة التضخم، يحدد سقف السحوبات الشهرية بحد أقصاه 3 آلاف دولار أميركي للحساب الواحد".

وجاء هذا القرار بعد تعديل التعميم السابق القاضي بوضع إجراءات استثنائية حول السحوبات النقدية من الحسابات بالعملات الأجنبية. وبعدما سمح للمودعين بسحب دولاراتهم الموجودة في المصارف على أساس صرف 3900 للدولار الواحد.

وقال بيان المصرف المركزي إن هذا القرار اتخذ إلى حين وضع خطة حكومية متكاملة وشاملة تتوافق مع المبادئ الاقتصادية والإصلاحية ومتطلبات صندوق النقد الدولي بما يسمح بإعادة تفعيل ونمو الاقتصاد المحلي وإصلاح القطاع المالي للتوصل الى حلول عادلة ومتوازنة تحفظ حقوق المودعين وتشكل اساسا لإعادة الثقة.

وأضاف البيان "بانتظار الخطة الحكومية التي تسمح بتوحيد أسعار الصرف وحماية الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي والحد من خسائر المودعين، جاء هذا القرار".

وأكد المصرف "أن انصاف المودعين والحفاظ على أموالهم لا يمكن ان يتم إلا من خلال تنفيذ الخطة الحكومية المتكاملة".

ويستمر حجز أموال المودعين بالعملة الأجنبية منذ اواخر عام 2019، وأصبح للدولار الواحد عدة أسعار صرف، بين السعر الرسمي وسعر المنصة المعتمدة للصرف وسعر الصرف المتداول في المصارف، والسوق الموازية والسوداء.

وقال خبراء لسكاي نيوز عربية إن هذا القرار يؤشر على أن الدولار الأميركي سيستمر في ارتفاعه أمام الليرة التي سجلت اليوم هبوطا حادا قفز عن 24 ألف ليرة.

ويتوقع خبراء أن ترتفع معدلات التضخم في لبنان خلال الأشهر المقبلة.