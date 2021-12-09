تونس.. حريق بالمقر الرئيسي لحركة النهضة

قال شهود عيان، الخميس، إن حريقا اندلع في المقر الرئيسي لحزب النهضة التونسي بالعاصمة.

وأضافوا أن عمال الحماية المدنية أنقذوا أشخاصا من الحزب النهضة التونسية كانوا عالقين هناك. وأبلغ عضو بالحزب رويترز أن الحريق نتج عن خلل كهربائي في قاعة الاجتماعات الرئيسية للحزب. وأظهرت لقطات مصورة القيادي بالحزب ورئيس الحكومة السابق علي العريض يطلب النجدة من أحد نوافذ الطابق الثاني للمبنى. وذكرت مصادر أن العريض نقل إلى مستشفى قريب من مقر الحركة، بعد قفزه من المقر هرباً من الحريق.

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