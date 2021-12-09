جدة - نرمين السيد - وأكد الأعرجى فى تغريدة له على تويتر، اليوم الخميس، وفقا للوكالة الوطنية العراقية، أن اليوم تم الانتهاء من جولة الحوار الأخيرة مع التحالف الدولى، والتى بدأناها فى العام الماضى، لنعلن رسميا انتهاء المهام القتالية لقوات التحالف وانسحابها من العراق، وستستمر العلاقة مع التحالف الدولى فى مجال التدريب والاستشارة والتمكين".

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