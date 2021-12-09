وزير خارجية النمسا: ألمانيا أكبر شريك تجارى ونتطلع لمزيد من التعاون

جدة - نرمين السيد - أكد وزير خارجية النمسا ألكسندر شالينبرج، اليوم الخميس أن ألمانيا ليست أكبر دول الجوار للنمسا فحسب بل هى أيضًا أهم شريك تجارى، معربا عن تطلعه أكثر إلى المزيد من التعاون الوثيق.





جاء ذلك فى رسالة بعث بها شالينبرج إلى كل من مستشار ألمانيا الجديد أولاف شولتس ونظيرته الألمانية أنالينا باربوك ، للتهنئة بتولى مقاليد السلطة فى ألمانيا. وأعرب شالينبرج عن تمنياته بالتوفيق للحكومة الألمانية الجديدة، وأن تواصل أداء دورها المحورى الكبير سواء على الصعيدين الأوروبى أو الدولى. كان شالينبرج قد عاد إلى منصب وزير الخارجية بعد أن قضى نحو شهرين بصفة مؤقتة فى منصب مستشار النمسا، والذى سلمه قبل أيام إلى كارل نيهمر الرئيس الجديد لحزب الشعب وقائد الائتلاف الحكومى فى البلاد.

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