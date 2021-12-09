التحالف العربى: مقتل 145 إرهابيا وتدمير 16 آلية عسكرية فى مأرب

جدة - نرمين السيد - وذكر التحالف - فى بيان أوردته قناة (الإخبارية) السعودية اليوم /الخميس/ - أنه تم تنفيذ 29 عملية استهداف ضد الميليشيات الحوثية فى مأرب خلال الـ24 ساعة الماضية. وكان التحالف قد أعلن، أمس، اعتراض وتدمير طائرتين مُسيّرتين بالأجواء اليمنية، فضلًا عن تنفيذ 16 عملية استهداف ضد ميليشيا الحوثيين فى مأرب، أسفرت عن مقتل أكثر من 95 حوثيًا وتدمير 11 آلية عسكرية ومنظومة دفاع جوى للميليشيات.

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