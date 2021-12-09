أيرلندا الشمالية: متحور أوميكرون سيصبح السلالة المهيمنة بحلول العام الجديد

جدة - نرمين السيد - قال الوزير الأول فى أيرلندا الشمالية بول جيفان، إنه بحلول العام الجديد سيصبح أوميكرون، هو السلالة المهيمنة، حيث أن الخبراء قالوا أنه قابل للانتقال بدرجة كبيرة، مما يدعو للقلق.





وأضاف جيفان خلال مؤتمر صحفى عُقد اليوم، وفقًا لصحيفة بلفاست تليجراف المحلية - أن السلطة التنفيذية تدرس مجموعة من الخيارات من أجل التعامل مع متحور فيروس كورونا أوميكرون، بطريقة فعالة. وتابع: "لسنا بحاجة إلى الشعور بالذعر ولكننا بحاجة إلى الاعتراف بأن ما نصحنا به أن هذا المتغير الجديد سيشكل تحديًا لنا فى أيرلندا الشمالية فى وقت مبكر من العام الجديد وعلينا أن نكون مستعدين لذلك". وأوضح أن هناك مناقشات فى السلطة التنفيذية، لذلك سننظر فى كل هذه الأفكار فيما يتعلق بما هو ضرورى وننظر فى مجموعة من السيناريوهات، لكننا نأمل ألا نضطر إلى فعل أى شيء.

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