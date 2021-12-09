دعم الموارد البشرية للموظفين في القطاع الخاص وطريقة الاستعلام عنه وأهم الشروط. حيث تقدم الحكومة السعودية للمواطنين داخل المملكة العربية السعودية العديد من الخدمات المختلفة لتمكين المواطن من الإنخراط في الحياة الإجتماعية. كما إن الحكومة تسعى دائماً من أجل تقديم مختلف الدعم للمواطن سواء المادي أو المعنوي لتقديم يد العون للمواطن. ومن بين هذه المساعدات وأهم الخدمات التي تقدمها الحكومة للمواطن السعودي هو الدعم المقدم لموظفي القطاع الخاص. حيث يقدم صندوق دعم الموارد البشرية في المملكة المساعدة لموظفي القطاع الخاص وكذلك المساعدة في البحث عن وظيفة. كما يقوم صندوق دعم الموارد البشرية بتقديم الدعم لكل مؤسسات القطاع الخاص. ولذلك سوف نقوم اليوم داخل هذا المقال بعرض دعم الموارد البشرية وطريقة الاستعلام عنه وكذلك الشروط المطلوبة للحصول عليه. كما يمكنك التعرف أيضاً على دعم البحث عن عمل من حافز والشروط المطلوبة لاستحقاق الدعم وطريقة التقديم عليه.

دعم الموارد البشرية للموظفين في القطاع الخاص

حيث أن دعم الموارد البشرية لموظفي القطاع الخاص هو عبارة عن خدمة يتم تقديمها من قبل صندوق تنمية الموارد البشرية لموظفي القطاع الخاص. كما إنه عبارة عن برنامج يتضمن تقديم الدعم لكل الوظائف التي توجد داخل القطاع الخاص ذات الدوام الكامل. وكان الهدف الرئيسي من هذا البرنامج هو تقديم الدعم لجميع الباحثين عن عمل داخل القطاع الخاص حيث يتحمل الصندوق جزء من أجر الموظف. ومن الجدير بالذكر أن الصندوق يقوم بإضافة دعم أخر على المناطق التي يقل بها نسبة فرص التوظيف وعمد توظيف الإناث وكذلك ذوي الإعاقة. كما أن البرنامج يقوم بدعم الرواتب للموظفين في المؤسسات الخاصة التي توجد داخل النطاق الأخضر والبلاتيني. وكذلك تقوم برفع الحد الأدنى للرواتب لديهم إلى أربعة آلاف ريال سعودي ويستمر الدعم لمدة أربع سنوات.

طريقة الاستعلام عن الدعم

يتمكن المواطن من الاستعلام عن دعم الموارد البشرية لموظفي القطاع الخاص بطريقة بسيطة. ويمكننا ذكر خطوات الاستعلام عن الدعم من قبل صندوق تنمية الموارد البشرية كما :

أولاً يجب القيام بالدخول على الموقع الإلكتروني لصندوق تنمية الموارد البشرية هدف ثم الدخول على خدمات الأفراد وبعد ذلك إدخال جميع البيانات المطلوبة للاستعلام عن الدعم وبعد تمام التأكد من صحة البيانات الضغط على استعلام

الشروط المطلوبة للحصول على الدعم

هناك مجموعة من الشروط التي يجب أن يتم توافرها لكي يتم الحصول على الدعم. ويمكننا ذكر شروط الحصول على دعم الموارد البشرية لموظفي القطاع الخاص كما يلي:

يجب أن يكون المتقدم للدعم مشترك كموظف ذو دوام كامل داخل مؤسسة التأمينات الاجتماعية

كما يجب أن يتم تقديم طلب لربط الموظف في برنامج الدعم الإضافي للأجور في أقل من 90 يوم

يجب ألا يكون المتقدم يدرس في جهة تدريبية أو تعليمية وكذلك لا يكون مدني أو صاحب عمل. كما يجب ألا يكون مسجلاً داخل مؤسسة لتقديم الإعانات.

دعم الموارد البشرية وطريقة الاستعلام عن مستحقات الموارد البشرية

كما قام صندوق تنمية الموارد البشرية بتوفير لموظفي القطاع الخاص أيضاً إمكانية الاستعلام عن المستحقات الخاصة بهم في الموارد البشرية. ويتم ذلك من خلال الخطوات التالية: