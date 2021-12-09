تقرير لـ " فيفا " : شرارة الأردن.. اسم على مسمى

دوت الخليج :- عندما أعلن مدرب المنتخب الأردني عدنان حمد التشكيلة النهائية التي سيُشارك بها في كأس العرب FIFA قطر 2021 يوم 26 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، لم يكن محمد أبو زريق من بين الأسماء التي وصلت إلى مطار حمد الدولي في الدوحة في اليوم التالي.

ولكن شاء القدر بأن يتواجد اللاعب المميّز على أرضية استاد راس أبو عبود يوم الثلاثاء في ختام مباريات فريقه في المجموعة الثالثة من البطولة. فقبل مباراة المغرب في الجولة الثانية، وصل أبو زريق إلى الدوحة للإلتحاق بمنتخب بلاده اثر استدعائه بديلاً لأنس العوضات الذي استبعد من صفوف النشامى بسبب إصابته بفيروس كوفيد-19 ليُشارك كبديل في الشوط الثاني أمام المنتخب المغربي.

وتألق أبو زريق الملقّب بـ”شرارة” منذ الدقائق الأولى للقاء أمام فلسطين والذي توّج في نهايته بجائزة أفضل لاعب في المباراة بعدما ساهم بشكل كبير في الإنتصار الذي حقّقه منتخب بلاده بنتيجة 5-1 ليتأهل بذلك إلى ربع نهائي البطولة.

وقال أبو زريق لموقع FIFA.com عن مشاركته المفاجئة في كأس العرب بالقول “هذا الأمر كان مقدّراً لي في النهاية رُغم عدم استدعائي للمنتخب في بداية البطولة. بقيت على تواصل مع زملائي اللاعبين وأشجّعهم من أجل تقديم الأفضل ومنذ اللحظة التي وصلت فيها إلى الدوحة، كان هدفي هو أن أساندهم وأقدم أفضل ما لدي للمنتخب.”

وأضاف اللاعب ذو الرابعة والعشرين من العمر والذي قاد ناديه الرمثا الشهر الماضي للفوز بلقب الدوري الأردني “الثقة التي حصلت عليها من اللاعبين والجهاز الفني إلى جانب الجمهور كانت السبب الأساسي وراء تألقي في هذه المباراة لأنهم أعطوني الحافز لتقديم أفضل ما لدي ولمساعدة المنتخب على الحصول على النقاط الثلاث وبطاقة التأهل.”

أداء كبير

كانت شرارة التألق لأبو زريق أمام فلسطين في الدقيقة الثامنة عندما قام بمجهود فردي رائع تخطّى على إثره أربعة لاعبين قبل أن تتم إعاقته داخل منطقة الجزاء من قبل قائد المنتخب الفلسطيني عبداللطيف البهداري ليحتسب حكم اللقاء ركلة جزاء نفذّها بهاء سليمان بنجاح ليُعطي التقدم للمنتخب الأردني.

وتواصل تألق أبو زريق خلال المباراة من خلال المراوغات والتمريرات التي قام بها إلى جانب التسديدات بعيدة المدى والتي كان من خلال أحدها أن يُسجّل هدفاً رائعاً في الدقيقة الثانية من الشوط الثاني ولكن تسديدته أبعدت من القائم الأيسر للمرمى الفلسطيني.

وقال أبو زريق عن تألقه أمام فلسطين بالقول “لقد كانت مباراة حاسمة بالنسبة لنا وفي المباريات الحاسمة يجب أن أكون في قمة التركيز وأساعد اللاعبين على تخطي الصعوبات ونجحنا سوياً في ذلك وبنتيجة جيدة أيضاً.”

شرارة التألق

عشق أبو زريق كرة القدم من صغره ورغم تعلّقه بها إلا أن كثرة حركته ومشاكسته كانت السبب وراء إطلاق لقب “شرارة” عليه من قبل خاله ليلازمه اللقب بعد ذلك؛ ليس فقط خلال حياته ولكن أيضاً في ملاعب كرة القدم والتي خاض فيها تجربتين إحترافيتين مع ثلاثة أندية خارجية في البحرين والسعودية وقطر.

وقد كان لشقيقه الأكبر يوسف دور كبير في هذا التألق على البساط الأخضر حيث قال عن بداياته ومساندة شقيقه “في بداية الأمر كنت أحب كرة القدم كهواية ولكن بعد ذلك عندما أصبحت محترفاً أصبح الأمر بمثابة عمل بالنسبة لي ويجب أن اهتم بكافة تفاصيله.”

وأضاف “كان دعم شقيقي كبيراً واهتم بي وأعطاني حافزاً كبيراً من أجل التألق. اليوم أنا هنا وقد نجحت بفضل دعمه والمثابرة في العمل على مساعدة المنتخب للفوز على فلسطين والتأهل إلى ربع نهائي كأس العرب.”

رُبما يكون الفوز الكبير على فلسطين دافعاً للمنتخب الأردني لمواصلة طريقه بنجاح نحو المباراة النهائية وسيأمل أبو زريق بأن يكون “الشرارة” لمساعدة النشامى على تحقيق هذا الهدف.