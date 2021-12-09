دوت الخليج :- أعلنت الادارة العامة للمعابر والحدود الفلسطينية، وبناءً على المعلومات الواردة من الحكومة الاردنية، بأن على كافة الأخوة المواطنين المغادرين من خلال معبر الكرامة الى المملكة الأردنية الهاشمية، والمسافرين الى الدول الشقيقة والصديقة عبر مطار الملكة علياء الدولي اتباع الإجراءات التالية قبل المغادرة:-
. على كافة المغادرين باتجاه المملكة التسجيل على المنصة لعمل فحص PCR عند الوصول إلى الجانب الأردني.
يجب على جميع المواطنين ان يكونوا حاملين لشهادة التطعيم ابتداءً من الجرعة الأولى.
. يشترط على كافة المغادرين باتجاه اراضي الممكلة من عمر 5 سنوات فما فوق عمل فحص PCR بمدة لا تتجاوز 48 ساعة من موعد السفر.
على جميع الاخوة المواطنين الالتزام بارتداء الكمامة، واتباع إجراءات السلامة العامة حفاظا على أنفسهم والعاملين على المعابر.
سيتم اجراء فحوصات PCR على معبر الكرامة، لجميع المواطنين القادمين من الخارج دون استثناء.
القدس
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تغييرات على اجراءات السفر من فلسطين إلى الأردن على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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