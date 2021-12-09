دوت الخليج : خاطب عدد من مرضى الحساسية الشديدة ممن يعانون ما يسمى صدمة الحساسية " وزير الصحة الهواري بأن يتحمل هو شخصيا والوزارة بالتكافل نتائج قراره إلغاء تقارير طبية من نفس وزارة الصحة منعتهم من تلقي المطعوم لأسباب صحية .
وكانت الوزارة ألغت قرارات اصدرتها طواقمها الطبية في المستشفيات بمنع التطعيم لهؤلاء ولأسباب صحية لكون " صدمة الحساسية " قد تؤدي للوفاة حال تلقي المصابين بها المطعوم ، حيث فوجئ هؤلاء بتلقيهم رسائل نصية الاربعاء تخبرهم بقرار الغاء منع التطعيم بدون اي مقدمات .
ويقول هؤلاء : نريد تعهدات خطية من الوزير او الوزارة بتحمل مسؤولية تطعيم هذه الفئة .
ويخالف قرار الوزارة امر الدفاع الاخير الذي استثنى هؤلاء من تلقي المطعوم بقرار من وزير الصحة او من يفوضه ليفاجأ هؤلاء بالوزير يلغي قرار منعهم من التطعيم برسائل نصية بدل ان تمتثل الوزارة لامر الدفاع 35 .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مرضى "صدمة الحساسية " لوزير الصحة : قرارك الغاء منع التطعيم مخالف لأمر الدفاع 35 ونحملك المسؤولية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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