الحجاوي : المشتبه بإصابته بأوميكرون يخضع لحجر مؤسسي منذ 3 أيام

دوت الخليج :- قال عضو اللجنة الوطنية للأوبئة بسام حجاوي، الأربعاء، إنه لغاية اللحظة لم تسجل أي إصابات مؤكدة بتحور فيروس كورونا الجديد أوميكرون.

وأضاف حجاوي : أن حالة واحدة مشتبه بإصابتها بأوميكرون، تم حجرها منذ 3 أيام، جاءت من الخارج عبر المعابر الحدودية، وهي ليست لأردني ، وفق المملكة .