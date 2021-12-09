دوت الخليج :- قال عضو اللجنة الوطنية للأوبئة بسام حجاوي، الأربعاء، إنه لغاية اللحظة لم تسجل أي إصابات مؤكدة بتحور فيروس كورونا الجديد أوميكرون.
وأضاف حجاوي : أن حالة واحدة مشتبه بإصابتها بأوميكرون، تم حجرها منذ 3 أيام، جاءت من الخارج عبر المعابر الحدودية، وهي ليست لأردني ، وفق المملكة .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الحجاوي : المشتبه بإصابته بأوميكرون يخضع لحجر مؤسسي منذ 3 أيام على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جي بي سي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.