أخبار اليمن : بخماسية نظيفة .. ناشئو اليمن يفتك بالبحرين

بخماسية نظيفة .. ناشئو اليمن يفتك بالبحرين
فاز منتخب اليمن للناشئين بخماسية نظيفة على نظيره البحريني في المباراة التي جمعتهما اليوم ضمن بطولة غرب آسيا للناشئين المجموعة الثالثة، حاسما بذلك بطاقة التأهل إلى نصف نهائي البطولة.
وقدّم المنتخب اليمني أداءً مميزاً في المباراة حيث كانت الأفضلية له وسيطر لاعبيه بشكل كامل على مجريات المباراة، وتمكن من تسجيل الأهداف عن طريق محمد البرواني هدفين، وعبدالرحمن الخضر وسعيد الشبعان وعادل عباس بهدف لكل منهم.
وحصد المنتخب اليمني بطاقة المجموعة بست نقاط وتأهل لنصف النهائي في بطولة تصفيات غرب آسيا.
وفرض منتخب اليمن سيطرته على المباراة منذ البداية حيث استغل فارق الإمكانيات المهارية والبدنية للاعبيه بقيادة مديره الفني قيس محمد صالح.
وعلى الرغم من استمرار السيطرة اليمنية في الشوط الثاني، إلا أن لم يسجل إلا هدف وحيد عند طريق عادل عباس في العشر الدقائق الأولى من الشوط.
وسعى المنتخب البحريني لمبادلة اليمن في الهجمات وتسجيل الأهداف، لكنه لم يفلح رغم الفرص التي حصل عليها كما لم يستفد من التبديلات التي قام بها.
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