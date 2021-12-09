جدة - نرمين السيد - قال الرئيس العراقى برهم صالح، إن الإصرار والإرادة الصلبة لأبناء الشعب العراقى ساهمت فى دحر الإرهاب والاستبداد؛ وذلك بمناسبة إحياء اليوم الدولى لتكريم ضحايا جرائم الإبادة الجماعية الذى يوافق 9 ديسمبر من كل عام.





وأضاف صالح فى تغريدة على (تويتر) أوردتها قناة (السومرية نيوز) العراقية: "أنه فى اليوم الدولى لتكريم ضحايا الإبادة الجماعية، نستذكر بألم بالغ المجازر بحق الإيزيديين والمقابر الجماعية والقصف الكيمياوى فى حلبجة، التى كانت تستهدف إنهاء وجود مكونات وثقافات أصيلة.. خاب فألهم بفضل الإرادة الصلبة للعراقيين وإصرارهم على دحر الإرهاب والاستبداد".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر برهم صالح: الإرادة الصلبة للعراقيين دحرت الإرهاب والاستبداد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.