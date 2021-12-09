تطبيق توكلنا يوضح طريقة استعراض رخصة حمل واقتناء السلاح من خلال المحفظة الرقمية

استعراض رخصة حمل واقتناء السلاح تعد من أبرز الخدمات الإلكترونية الجديدة التي دشنها تطبيق توكلنا للمستخدمين من خلال المحفظة الرقمية؛ حيث يساعدهم في إبراز التراخيص للجهات المعنية بكل سهولة، ولعل الهدف من ذلك هو تسهيل حياة الأفراد، وتوفير كافة الخدمات بشكل إلكتروني، انطلاقًا من الاتجاه السائد نحو الرقمية والتطور التكنولوجي الذي أصبح يشمل كافة مناحي الحياة، فمن خلال تسجيل جديد في توكلنا وإنشاء حساب شخصي يتمكن المستخدم من استعراض كافة الخدمات المتاحة.

استعراض رخصة حمل واقتناء السلاح

أعلن تطبيق توكلنا عن تدشين خدمة جديدة للمواطنين تمكنهم من استعراض رخصة حمل واقتناء السلاح لدى الجهات المختصة التي تتطلب ذلك، من خلال المحفظة الرقمية في توكلنا، وكذلك من خلال منصة أبشر، حيث يحرص التطبيق على تيسير الخدمات للأفراد وسهولة الحصول عليها، فمنذ الانطلاق وقد قدم العديد من الخدمات الصحية والحكومية، ومن أبرزها استعراض الحالة الصحية في توكلنا، والهدف من ذلك هو التخلي عن التعاملات التقليدية الورقية، والنهوض بمستوى الأفراد والمجتمع السعودي ككل، والتحول نحو الرقمية، وبالتالي تتحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

طريقة استعراض رخصة السلاح في توكلنا

الآن وعبر تطبيق توكلنا أصبح متاح أمام المستفيدين الذين قاموا بالتسجيل في توكلنا من قبل الاستفادة بخدمة استعراض رخصة السلاح الجديدة، والتي تتمثل خطواتها في:

فتح تطبيق توكلنا على الجوال. اختر المحفظة الرقمية من الصفحة الرئيسية. انقر على خدمة استعراض رخصة اقتناء السلاح. وبنفس الخدمات يمكنكم تفعيل خدمة رخصة حمل السلاح.

تسجيل دخول توكلنا

تم إطلاق تطبيق توكلنا أثناء انتشار الوباء العالمي؛ لكي يسهل على المواطنين داخل السعودية استخراج التصاريح أثناء فترات المنع والحظر، ثم تم تطويره ليضم العديد من الخدمات الصحية بعد فك الحظر، لذلك كان لزامًا على كافة المواطنين والمقيمين تسجيل جديد في توكلنا، ويتطلب تسجيل دخول توكلنا وجود حساب مفعل على منصة أبشر، ثم اتباع الخطوات الآتية:

تثبيت تطبيق توكلنا على الجوال. فتح التطبيق ثم اختيار تسجيل جديد. تسجيل بيانات الهوية أو الإقامة وتاريخ الميلاد. يتم الإقرار بالموافقة على الشروط لذلك.

كما أتاح تطبيق توكلنا لغير المسجلين في أبشر تسجيل مستخدم جديد، وذلك من خلال تزكية أحد المسجلين في أبشر، بعد ذلك يصبح بإمكان المستخدم استعراض رخصة حمل أو اقتناء السلاح بالخطوات السابقة.