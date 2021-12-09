الخصاونة يترأس الوفد الأردني في فلسطين لتوقيع اتفاقيات بين البلدين

دوت الخليج :- وصل رئيس الوزراء، بشر الخصاونة، الخميس، إلى دولة فلسطين، لتوقيع اتفاقيات بين البلدين في إطار اجتماعات اللجنة الأردنية الفلسطينية العليا.

الخصاونة سيترأس الوفد الأردني في اجتماعات اللجنة الأردنية الفلسطينية العليا التي بحثت على مدار 3 أيام توسيع التبادل التجاري، وتعزيز التعاون بين البلدين.

وتختتم الاجتماعات اليوم في رام الله، بتوقيع اتفاقيات، حيث يرافق رئيس الوزراء، وزراء التجارة والصناعة والتموين، والزراعة، والنقل، والاقتصاد الرقمي والريادة، والطاقة والثروة المعدنية.

كما سيلتقي الخصاونة نظيره الفلسطيني محمد اشتية.

رئيس ديوان وزارة الخارجية الفلسطينية أحمد الديك قال لـ"المملكة"، إن الاجتماع يأتي في إطار العلاقات التاريخية بين البلدين، تحت دعم قيادتي البلدين جلالة الملك عبدالله الثاني والرئيس الفلسطيني محمود عباس.

ومن المرجح، أن يتم توقيع 9 اتفاقيات في مجالات مختلفة، "اتفاقية بين وزارتي التجارة لرفع التبادل التجاري، وأخرى بين مؤسستي المواصفات والمقاييس في البلدين، وثالثة بين هيئتي تشجيع الاستثمار، ورابعة بين وزارتي الثقافة".