أخبار اليمن : كورونا.. آخر الأرقام والإحصاءات حول العالم

كورونا.. آخر الأرقام والإحصاءات حول العالمحصد فيروس كورونا حياة أكثر من 5 ملايين 293 ألف شخص حول العالم منذ بدء تفشيه في ديسمبر عام 2019 وفقاً لآخر إحصائيات موقع وورلد ميترز الأمريكي.

ووفق الموقع فإن إجمالي الإصابات بالفيروس حول العالم وصل حتى الآن إلى 268037109 إصابات وإجمالي الوفيات إلى 5293947 حالة بينما بلغ إجمالي حالات التعافي من الإصابة 241234253 حالة.

ولا تزال الولايات المتحدة تتصدر الدول الأكثر تضرراً من الفيروس من حيث الإصابات والوفيات بتسجيلها 813641 حالة وفاة من أصل 50393756 إصابة تليها الهند مع تسجيلها 473952 حالة وفاة من أصل 34665096 إصابة ثم البرازيل ثالثاً بتسجيلها 616251 حالة وفاة من أصل 22167781 إصابة.