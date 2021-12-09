غوتيريش يوجه رسالة تحذير إلى العالم

غوتيريش يوجه رسالة تحذير إلى العالموجّهت الأمم المتحدة، اليوم الخميس، رسالة تحذير إلى العالم بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد، الذي يوافق الـ 9 من ديسمبر من كل عام.

ونقلت وكالة (سبوتنيك) عن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، على "تويتر"، : "الفساد يعني خيانة الشعوب واستنزاف مواردها ويؤدي إلى إضعاف الديمقراطية".

واضاف غوتيريش : "في اليوم العالمي لمكافحة الفساد يجب علينا أن نسلط الضوء على حاجة العالم للتكاتف من أجل القضاء عليه وتحقيق العدالة والمسؤولية المطلوبة".

ويقول الموقع الرسمي للمنظمة الدولية إن الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد يعد مناسبة لنتذكر مسؤولياتنا تجاه التصدي للفساد، مشيرة إلى أن هذه الجهود يجب أن يشارك فيها المسؤولون الحكوميون والموظفون المدنيون والقطاع الخاص والمجتمع المدني.