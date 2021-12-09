سوريا ستستضيف مؤتمرا للطاقة في 2024

أعلنت وزارة النفط والثروة المعدنية السورية، الخميس، أن سوريا سوف تستضيف وتترأس مؤتمرا عربيا للطاقة عام 2024.

وقالت الوزارة إن الإعلان جاء بعد موافقة أعضاء منظمة الأقطار العربية المصدرة للنفط (أوابك)، بالإجماع، خلال اجتماع عقد بتقنية الاتصال المرئي، الخميس.

وبحسب بيان الوزارة عبر صفحتها على موقع فيسبوك، ووكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، فإن المؤتمر سوف يعقد في دمشق.

وكانت سوريا تنتج قبل الحرب، 350 ألف برميل من النفط يوميا، وكانت تصدر أكثر من نصفها.

ويبلغ متوسط إنتاج البلاد حاليا نحو 24 ألف برميل يوميا، وهو ما لا يغطي سوى قدر ضئيل من الاحتياجات المحلية.

وتأسست "أوابك" في بيروت عام 1968 وكانت السعودية والكويت وليبيا أولى دولها الأعضاء، ومقرها الرئيسي في الكويت.

ثم انضمت الجزائر وقطر والإمارات والبحرين بعد ثلاث سنوات من إعلان التأسيس.