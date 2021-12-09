عملية دامية.. مقتل 3 جنود أتراك بشمال العراق             

أعلنت أنقرة مقتل ثلاثة جنود أتراك، الخميس، في هجوم نُسب إلى متمردين من حزب العمّال الكردستاني في شمال العراق.
وأوضحت وزارة الدفاع التركية في بيان، أن ردا على ذلك "تم تحييد 6 عناصر من حزب العمال الكردستاني الذين جعلوا رفاقنا الثلاثة الأبطال يستشهدون".
وتنفّذ القوات التركية بشكل منتظم عمليات ضد القواعد الخلفية لحزب العمّال الكردستاني في شمال العراق.
وقُتل أربعة جنود أتراك وجُرح ثلاثة آخرون منتصف أغسطس، خلال عمليات ضد متمردي حزب العمّال الكردستاني في شمال العراق.
ويشنّ حزب العمّال الكردستاني الذي تصنّفه أنقرة وحلفاؤها الغربيون جماعة "إرهابية"، تمرّدا داميا ضد تركيا منذ 1984 في نزاع أسفر عن أكثر من 40 ألف قتيل.
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