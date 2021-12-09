أعلنت وزارة الدفاع البريطانية أنها سترسل 140 مهندسا عسكريا إلى بولندا، على خلفية أزمة المهاجرين على الحدود مع بيلاروس.
وقالت الوزارة في بيان اليوم الخميس: "تم إرسال 140 مهندسا عسكريا إلى بولندا لتقديم دعم متخصص استجابة لضغوط الهجرة غير الشرعية على الحدود مع بيلاروس".
وأوضحت أن المتخصصين من "فوج المهندسين 32" التابعين للمهندسين الملكيين سيقدمون الدعم للقوات البولندية في تنفيذ مهام هندسية محددة على طول الحدود، بما في ذلك دعم البنية التحتية وإصلاح الطرق، وكذلك المساعدة في التخطيط، وأنهم سوف ينفذون مهامهم بداية نهاية ديسمبر، ومن المتوقع أن يستمروا حتى أبريل المقبل.
بالإضافة إلى ذلك، قالت وزارة الدفاع البريطانية إنها أرسلت فريق استطلاع إلى ليتوانيا لمعرفة ما إذا كان بإمكان بريطانيا تقديم الدعم لهذه الدولة التي تواجه ضغوطا مماثلة على حدودها.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بريطانيا ترسل لبولندا 140 مهندسا عسكريا على خلفية أزمة المهاجرين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.