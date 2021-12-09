روسيا: مضطرون للرد بصرامة على تصرفات الناتو وهناك احتمال لتكرار ”أزمة الكاريبي”

أكدت روسيا أنها مضطرة للرد بصرامة على تصرفات الناتو الذي يسعى إلى التمركز العسكري على حدودها، محذرة من إمكانية تكرار الأوضاع التي تشكلت خلال "أزمة الكاريبي" في فترة الحرب الباردة.
وقال نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، في تصريح صحفي أدلى به اليوم الخميس: "الأوضاع بالنسبة إلينا تفاقمت حقا لأن منافسينا وخصومنا خرقوا بشكل سافر الالتزامات والتعهدات التي قدموها لنا سابقا. ويدور الحادث عن منع الأنشطة العسكرية بجوانبها المختلفة قرب حدودنا ومنع المتمركز العسكري الفني من قبل خصومنا في الأراضي والمياه المعنية، وهو الأمر الذي نشهد حدوثه أكثر فأكثر".
وشدد ريابكوف في هذا السياق على أن روسيا تعتبر أمرا ضروريا "تنحية التهديد" العسكري النابع عن الناتو عن حدودها.
وأشار ريابكوف إلى أن روسيا "مضطرة للرد بصرامة على تصرفات الولايات المتحدة والناتو" بالقرب من حدودها، مبينا: "لا يوجد هنا عنصر تهديد، هناك فقط تحذيرات".
وأكد ريابكوف أن التوتر الحالي في العلاقات بين روسيا والغرب قد يؤدي إلى تكرار الأوضاع التي تشكلت خلال "أزمة الكاريبي" عام 1962.
وقال في هذا السياق ردا على سؤال ذي صلة: "في حال لم يدرك زملاؤنا من الطرف الآخر ماذا يحصل، فالأمور يمكن أن تصل إلى ذلك. بحسب منطق تطورات الأحداث الحالية من الممكن جدا أن نستيقظ يوما ونجد أنفسنا في أوضاع مماثلة".
وتابع: "ذلك سيكون فشلا للدبلوماسية وللسياسة الخارجية، لكن لا يزال هناك وقت للتوصل إلى اتفاق مبني على المنطق السليم".
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