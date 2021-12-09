انفجار خط لمكثفات الغاز في مصفاة بإيران

أفادت وكالة "فارس" الإيرانية، اليوم الخميس، بانفجار خط لمكثفات الغاز في مصفاة بارسيان جنوب البلاد.
وأوضحت الوكالة أن الانفجار ناجم عن اصطدام حفارة بخط أنابيب، ولم يسفر عن وقوع أي إصابات.
وأضافت أن فرق الإنقاذ والعمليات موجودة حاليا في مكان الحادث.
وكانت وسائل إعلام إيرانية أفادت يوم الاثنين بسماع دوي انفجار ضخم جنوب غربي العاصمة طهران في منطقة ساحة شهاباد، مشيرة إلى انفجار في أنبوب للغاز.
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