البنتاجون: الدفاع الصاروخي في كوريا الجنوبية قيد التحديث والمراجعة المستمرة

قال السكرتير الصحفي للبنتاغون، جون كيربي، إن قدرات نظام الدفاع الصاروخي الأمريكي، بما في ذلك الأنظمة الموجودة في كوريا الجنوبية، يجري تحديثها ومراجعتها باستمرار لمواجهة التهديدات.

وفي مؤتمر صحافي، سلط كيربي الضوء على الحاجة إلى تلك القدرات لمواجهة التهديدات ممن أسماهم بـ"أي خصوم محتملين".

وردا على سؤال عما إذا كانت الولايات المتحدة لديها قدرات دفاع صاروخي كافية لمواجهة التهديدات من كوريا الشمالية والصين وروسيا قال: "هذا هو نوع القدرة التي نعتقد أننا نحتاج إليها ليس في المنطقة فحسب، بل نحتاج إلى مراجعتها وتطويرها حسب الضرورة".

بدوره، قال كولين كال، وكيل وزارة الدفاع الأمريكية للشؤون السياسية، إن خطط العمليات في زمن الحرب سيتم تطويرها باستمرار لمواجهة التهديدات المتطورة، مشيرا إلى أن "تخطيطنا مع كوريا الجنوبية قوي ومستمر في التطور، بالنظر إلى تطور التهديدات التي تشكلها كوريا الشمالية، وكذلك التحديات الأخرى في المنطقة".