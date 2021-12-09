المملكة المتحدة تسجل 249 إصابة جديدة بمتحور «أوميكرون»

جدة - نرمين السيد - أعلنت وكالة الأمن الصحى فى المملكة المتحدة، اليوم الخميس، أنه تم تسجيل 249 حالة إصابة جديدة بمتحور "أوميكرون" لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" فى جميع أرجاء البلاد.





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