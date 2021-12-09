نقل عدد من الأشخاص إلى المستشفى جراء حريق مقر حركة النهضة بتونس

جدة - نرمين السيد - وذكرت الإذاعة الوطنية أن الحريق اندلع أثناء تواجد كل العاملين وبعض قيادات الحركة على غرار، على العريض وعبد الكريم الهارونى اللذان تعرضا لبعض الأضرار الجسدية وتم نقلهما على إثرها إلى أحد المستشفيات لتلقى العلاج.

وأضافت الإذاعة الوطنية أنه تم أيضًا نقل عدد من العاملين إلى مستشفى الحروق ببن عروس لتلقى الإسعافات اللازمة.