ولى العهد السعودى يصل إلى البحرين فى زيارة رسمية

جدة - نرمين السيد - وذكرت وكالة الأنباء البحرينية أن العاهل البحرينى الملك حمد بن عيسى كان فى مقدمة مستقبلى ولى العهد السعودى والوفد المرافق له لدى وصوله إلى البحرين. وتأتى زيارة ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان إلى البحرين فى إطار جولة خليجية استهلها بسلطنة عمان والإمارات وقطر.

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