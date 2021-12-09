القبض على 4 موظفين فى الاستخبارات الدنماركية بتهمة التجسس

جدة - نرمين السيد - جاء هذا فى بيان صادر، اليوم الخميس، عن جهاز الأمن والاستخبارات الدنماركى (بيت)، حسبما نقلت وكالة أنباء "سبوتنيك".
وقال البيان إن الموقوفين الأربعة "متهمون بأمور عدة من بينها انتهاك المادة 109 (1) من قانون العقوبات عبر الكشف من دون إذن عن معلومات سرية للغاية من إدارة الاستخبارات".
وذكرت السلطات الدنماركية أن المتهمين قد يحكم عليهم بالسجن 12 عاما فى حال أدينوا بالاتهامات.
وأوضحت فى بيانها أن الأشخاص الأربعة الذين لم يتم الكشف عن هوياتهم "موظفون حاليون وسابقون فى جهازى الاستخبارات"، جهاز الأمن والاستخبارات العسكرية.
وجاءت عمليات التوقيف، يوم الأربعاء، بالتنسيق مع الشرطة مع عمليات تفتيش فى أماكن مختلفة.
وأوضح جهاز الاستخبارات أن عملية التحقيق لا تزال متواصلة، لافتا إلى أنه لن يتم الكشف عن مزيد من المعلومات.
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