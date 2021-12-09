استعلام عن قرض بدون أرض بالسجل المدني من خلال صندوق التنمية العقارية

استعلام عن قرض بدون أرض بالسجل المدني من أهم الخدمات التي تم توفيرها من قبل صندوق التنمية العقارية بالسعودية، وهي خدمة مجانية لجميع المواطنين، وتساعدهم على الاستعلام عن قرض بدون أرض عن طريق الدخول إلى الموقع الخاص بصندوق التنمية العقاري، ونظراً للبحث المستمر عن طريقة الاستعلام الصحيحة، سوف نقدم لكم اليوم خطوات الاستعلام عن قرض بدون أرض، وطريقة التسجيل في موقع صندوق التنمية العقاري السعودي.

صندوق التنمية العقاري السعودي

صندوق التنمية العقاري من أهم الصناديق العقارية التي تسعى إلى تحقيق المزيد من الأرباح، وتم تأسيس في عام 1975م، والنقر الرئيسي في مدينة الرياض، وبدأ الصندوق في النشاط من خلال تقديم القروض للمواطنين لمساعدتهم على امتلاك وحدات سكنية، حيث بدأت برأس مال 250 مليون، ووصل رأس المال في الوقت الحالي إلى 82 مليار ريال.

استعلام عن قرض بدون أرض بالسجل المدني

أتاح الصندوق خدمة الاستعلام عن القروض من خلال موقع إلكتروني، وذلك عن طريق إتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الخاص بصندوق التنمية العقاري.

ثم كتابة رقم السجل المدني.

والآن سيتم إرسال رسالة على الجوال، ويجب إدخال الرمز الذي تحتوي عليه الرسالة.

ثم استكمال الخطوات والتعليمات، مع العلم أنه يشترط عدم امتلاك سكن خاص.

طريقة التسجيل في صندوق التنمية العقاري

يمكن للمواطنين الدخول إلى موقع صندوق التنمية العقاري، حتى يتم الاستفادة من جميع الخدمات بشكل إلكتروني، حيث يوفر الصندوق خدمات الاستعلام عن مختلف الخدمات المقدمة عن طريق رقم السجل المدني، ويقوم الصندوق بمراجعة جميع الطلبات المقدمة، ويمكن التسجيل من قبل المواطنين في الصندوق من خلال الخطوات التالية:

أولاً يتم الدخول إلى موقع صندوق التنمية العقاري الالكتروني.

ثم النقر على خدمة التسجيل.

ثم كتابة البيانات المطلوبة.

يجب التأكد من كتابة جميع البيانات الخاصة بالعميل وأسرته بشكل صحيح.

وأخيراً يتم النقر على تفعيل الحساب، حتى يتم التسجيل وتفعيل الحساب بنجاح.

والجدير بالذكر أن المواطنين السعوديين يمكنهم التواصل والاستفادة من خدمات صندوق التنمية العقارية وتقديم الشكاوى من خدمة الرقم الموحد للصندوق وذلك من خلال الاتصال على الرقم التالي 199088.