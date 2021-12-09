مميزات تطبيق Battery HD الرائع صاحب الـ 10 مليون تحميل عبر جوجل بلاي

يبحث العديد من المستخدمين خلال هذه الفترة عن تطبيق Battery HD، والذي يقوم بتنبيهك بانخفاض شحن البطارية او أكتمال شحن البطارية على الهاتف الذكي الخاص بك، حيث يقوم ذلك التطبيق بالعديد من المميزات الرائعة التي تفيد مستخدمي الهواتف الذكية، كما أنه يوضح نسبة الشحن في البطارية سواء بالانخفاض أو أكتمال الشحن، ويعتبر التطبيق من التطبيقات الرائعة التي يحرص العديد من المستخدمين إلى تحميله من خلال متجر جوجل بلاي، ولاسيما أنه يدعم اللغة العربية مما سهل الكثير على المستخدمين العرب.

مميزات تطبيق Battery HD لنسبة شحن البطارية

ويعتبر ذلك التطبيق مراقب جيد لبطارية الهاتف، حيث أنه قد يُصدر صوتاً لفظي باللغة العربية، ويكون صوتاً رقيقاً للغاية يُخبر من خلاله المستخدم بأن مستوى شحن البطارية قد انخفض أو يخبرك بمستوى شحن البطارية على جميع الهواتف مثل سامسونج وشاومي وغيرها، ويتميز التطبيق بعدد كبير من المميزات ، والتي منها أنه يراقب مستوى شحن البطارية على جميع الأجهزة سواء الأندرويد أو أيفون وكذلك الأيباد، ويُقدم تقرير مفصل للمستخدم بحالة البطارية، ومن اهم المميزات التي يقدمها ذلك التطبيق:

يمنحك تقرير مفصل عن شحن الهاتف الخاص بك.

يعمل دور المراقب على البطارية ومستوى الشحن بها.

يُعطيك توقعات شبه مؤكدة بالوقت المتبقي في حالة الضغط على وضع الاستعداد.

يوجد عدد من الخلفيات الرائعة والحية في التطبيق.

يدعم تطبيق Battery HD الكثير من اللغات ومنها اللغة العربية.

يكشف عن الوقت المتبقي في البطارية عند استخدام الألعاب.

من اهم مميزات التطبيق انه مجاني، حيث يتم التحميل دون مقابل مادي وسهل الاستخدام.

لا يستهلك مساحة كبيرة من الهاتف.

تحميل تطبيق Battery HD

من اهم وظائف التطبيق أنه يُخبرك أو يطلعك بشكل دائم على التقارير الخاصة بطاقة البطارية، ولكنه لا يُطيل العمر البطارية او أي مميزات في الهارد وير الخاص بالجهاز، وإنما الغرض الرئيس من التطبيق اطلاع المستخدم بشكل دائم على المدة المتبقية لبطارية الهاتف، ويعتبر ذلك التطبيق من التطبيقات الأكثر انتشاراً، حيث تم تحميل التطبيق أكثر من عشرة مليون مستخدم ونال استحسان وإعجاب الكثيرون، ويمكنك الدخول على متجر جوجل بلاي والبحث باسم التطبيق ثم التحميل.