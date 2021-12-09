الداخلية التونسية: مقتل شخص وإصابة 18 بحريق حركة النهضة

جدة - نرمين السيد - قالت وزارة الداخلية التونسية، إن المعطيات الأولية بخصوص الحريق الذى طال عشية اليوم الخميس، مقر حركة النهضة، "تفيد بأنه تم العثور على جثة متفحمة لشخص داخل مقر الحزب، فيما تم نقل 18 مصابا لتلقى العلاج"، حسبما أفادت وكالة "تونس- إفريقيا" للأنباء.





وتعرض نائب رئيس حركة "النهضة" الإخوانية، على العريض، للإصابة بعد قفزه من الطابق الثانى بمقر الحركة إثر محاصرة النيران للمبنى بتونس العاصمة. واندلع حريق بمقر حزب حركة النهضة ولم تتضح أسبابه بعد، وحاول بعض الموظفين المتواجدين بالمقر القفز من نوافذ المبنى بعد أن حاصرهم الدخان.

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