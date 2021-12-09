أرمينيا تعلن عن تعرض مواقع لها لقصف مكثف على الحدود مع أذربيجان

جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت وكالة أنباء "سبوتنيك"، جاء فى بيان الدفاع الأرمينية على موقعها الرسمى: "قامت وحدات من الجيش الأذربيجانى مجددا بأعمال استفزازية، اليوم 9 ديسمبر، حيث تم إطلاق النار من الساعة 16:25 [15:25 بتوقيت موسكو] بأسلحة رشاشة من مختلف العيارات على المواقع العسكرية الأرمينية المتمركزة على جزء من الحدود الأرمينية الأذربيجانية فى منطقة غغاركونيك".

وأشار البيان إلى أن الجانب الأرمينى اتخذ إجراءات جوابية، مضيفا أن تبادل إطلاق النار استمر حتى الساعة 16.00 بتوقيت موسكو.

وأمس الأربعاء، أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية، عن تعرض مواقعها على الحدود مع أرمينيا فى منطقة كيلبجار، للقصف ما تتطلب رداً مناسبا من وحدات الجيش الأذربيجانى.

وتوصلت أرمينيا وأذربيجان، بوساطة روسية، فى 9 نوفمبر 2020، إلى اتفاق لوقف إطلاق النار فى إقليم قره باغ؛ حيث دخل الاتفاق حيز التنفيذ فى اليوم التالى؛ بعد معارك استمرت لنحو شهر ونصف، وأسفرت عن سيطرة أذربيجان على أجزاء واسعة من الإقليم.

وبعد توقيع اتفاق وقف إطلاق النار فى قره باغ، توصلت روسيا وتركيا، خلال محادثات بينهما، إلى إنشاء مركز مراقبة وقف إطلاق النار، تشرف عليه قوات البلدين.

وينص إعلان وقف إطلاق النار، على توقف القوات الأرمينية والأذرية عند مواقعها الحالية؛ وانتشار قوات حفظ السلام الروسية على امتداد خط التماس فى قره باغ، وكذلك الممر الواصل بين أراضى أرمينيا وقره باغ.

وعلى الرغم من انتهاء المعارك، ما تزال المنطقة الحدودية تشهد حوادث متفرقة بين القوات الأذربيجانية والأرمينية؛ وسط اتهامات متبادلة بخرق وقف إطلاق النار.