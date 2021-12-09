ماكرون يدعو لإصلاح منطقة شينجن ووضع آليات جديدة لحماية الحدود

وحسبما أفادت قناة "فرانس 24" أعلن الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون اليوم الخميس قبل ثلاثة أسابيع على ترؤس فرنسا للاتحاد الأوروبى وأثناء مؤتمر صحفى حول هذا الشأن رغبته فى أن تكون أوروبا تدرك "كيفية حماية حدودها" فى مواجهة أزمات الهجرة، خصوصا من خلال إصلاح منطقة شينجن.
وقال إنه يتمنّى "وضع توجيه سياسى لمنطقة شينجن" من خلال اجتماعات دورية للوزراء الأوروبيين المكلّفين هذه المسائل، إضافة إلى آليات دعم تضامنى فى حال اندلاع أزمة عند حدود دولة عضو.
وقال إن بلاده تريد وضع إطار لـ"السيادة الاستراتيجية الأوروبية" خلال ترؤسها للاتحاد الأوروبى فى النصف الأول من العام 2022. وأضاف "هذا المفهوم الذى بدا غير وارد قبل أربع سنوات، يرسخ أننا نحن الأوروبيين، سواء كنا أعضاء فى حلف شمال الأطلسى أم لا، نواجه تهديدات مشتركة ولدينا وأهداف مشتركة".
كما أعلن ماكرون أن قمة بين الاتحاد الأفريقى والاتحاد الأوروبى ستعقد فى 17 و18 فبراير فى بروكسل فى إطار الرئاسة الفرنسية للاتحاد الأوروبى من أجل "إصلاح جذرى" للعلاقة "المتعَبَة قليلاً" بين القارتين.
وتحدث الرئيس الفرنسى الذى ستتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبى فى الأول من يناير عن "محاور عدة" وخصوصا "إعادة تأسيس عقد جديد اقتصادى ومالى مع إفريقيا".
وأكد أن "أوروبا يجب أن تعتمد فى الهيئات الدولية استراتيجية مشتركة مع إفريقيا"، فضلا عن تطبيق "أجندة فى التعليم والصحة والمناخ".
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