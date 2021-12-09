خدمات مبايعه المركبات عبر منصة ابشر الكترونيا ومعرفه متطلبات وشروط الخدمة وخطوات الوصول

خدمات مبايعه المركبات من اهم الخدمات الإلكترونية التي ثار التساؤل عليها في الآونة الأخيرة من قبل السعوديين من ضمن تغريده المنصة الأسبوعية. كما أعلنت عنها منصة ابشر الإلكترونية عبر صفحتها الإلكترونية علي موقع تويتر ومواقع التواصل الاجتماعي الأخري بالمملكة العربية السعودية. بالإضافة إلي ذلك أيضا تم الإعلان عن عده خدمات ثار تساؤل كثي من السعوديين عليها. والتي من أهمها خدمات مزاد اللوحات الإلكتروني عبر منصة ابشر ومعرفه الشروط وكيفيه الوصول للخدمه. كما تم الإعلان أيضا عن الاستعلام عن المركبات المحجوزة عبر منصة ابشر الكترونيا ومعرفه كيفيه الوصول للخدمه بالخطوات. وألان ومن خلال هذه المقالة سوف نقوم بشرح وتوضيح الخدمة بالتفصيل مع معرفه اهم المتطلبات والشروط التي يجب توافرها في المستفيدين. كما سوف نقوم بشرح طريقه وكيفيه الوصول للخدمه الكترونيا بالخطوات الصحيحة التي تم الإعلان عنها.

خدمات مبايعه المركبات

أعلنت المنصة عن الخدمة الإلكترونية والتي تمكن الأفراد من بيع سياره خاصه به ونقل ملكيتها الكترونيا عبر المنصة وذلك بعد الاتفاق مع المشتري وإتمام الفحص الفني للمركبه. كما أعلنت المنصة عن المستفيدين من الخدمة وهم المواطن والمقيم المفعلين والمسجلين بمنصة ابشر ولديهم حسابات شخصيه بها. بالإضافة إلي ذلك أيضا تم الإعلان عن رسوم الخدمة وهي 230 ريال. كما أشارت المنصة إلي بعد اختيار تسليم المركبة سوف يتم نقل ملكيتها مباشره للمشتري الجديد وتحويل قيمه المركبة للبائع.

شروط مبايعه السيارات

كما أعلنت المنصة أيضا عن اهم الشروط والمتطلبات التي يجب توافرها في المستفيدين لكي تتم عمليه البيع بنجاح. والتي نوضحها لكم من خلال النقاط الأتية:

يجب أن يكون لدي البائع والمشتري لديهم حساب بنكي وحساب بمنصة ابشر.

تسديد جميع الرسوم المتعلقة بالخدمة.

معاينه السيارة من قبل المشتري والاتفاق علي السعر.

التأكد من عدم وجود مخالفات مروريه علي المشتري.

يجب التقاء البائع والمشتري بعد إتمام قيمه المركبة.

خطوات مبايعه مركبه

بالإضافة إلي ذلك أيضا تم الإعلان علي طريقه وكيفيه الحصول علي خدمات مبايعه المركبات الكترونيا والتي نوضحها لكم عبر الخطوات الأتية: