موعد مباراة النصر والطائي والقنوات الناقلة الجمعة 10\12\2021 في الدوري السعودي للمحترفين

تنتظر الجماهير العاشقة للساحرة المستديرة كرة القدم وللدوري السعودي للمحترفين موعد مباراة النصر والطائي القادمة، والمقرر لها اليوم الجمعة الموافق العاشر من ديسمبر الحالي، مباراة تأتي ضمن مؤجلات الأسبوع الرابع من منافسات دوري محمد بن سلمان للمحترفين، حيث يستضيف استاد الأمير عبد العزيز بن مساعد بن جلوي أحداث مباراة النصر القادمة في الدوري ضد الطائي، مباراة ينتظرها جمهور الفريقين خاصةً جمهور العالمي، لمشاهدة فريقهم بعد غياب بسبب التوقفات الدولية.

يدخل العالمي المباراة ساعياً نحو الفوز والحصول على الثلاث نقاط، ويحتل النصر المركز السابع برصيد 17 نقطة من 11 مباراة، فقد استطاع تحقيق الفوز وانتزاع الثلاث نقاط في 5 مباريات، بينما تعادل في مبارتين وتجرع كأس الهزيمة في 4 مباريات، يشهد مستوى النصر تراجع كبير لذلك تأمل الجماهير العاشقة رؤية فريقها وظهوره بمستوى يليق باسم وتاريخ نمور أسيا، يكفي أن نعرف أن آخر خمس مباريات للنصر في الدوري لم يفز سوى في مباراة واحدة وتعادل في مبارتين وخسر مبارتين، لذلك لن تقبل جماهير العالمي نتيجة غير الفوز والحصول على الثلاث نقاط.

في المقابل يسعى الطائي إلى الفوز والحصول على نقاط المباراة الثلاث، وتحقيق مفاجئة كبيرة وتعديل وضعه وترتيبه المتأخر في جدول الدوري، حيث يقبع الطائي في المركز السادس عشر والأخير برصيد 10 نقاط من 12 مباراة، فقد حقق الفوز في 3 مباريات وتعادل في مباراة واحدة وخسر 8 مباريات، وفي آخر خمس مباريات للطائي في الدوري خسر أربع مباريات وفاز مباراة واحدة، لذلك هي مباراة سهلة نوعاً ما على الورق لصالح النصر، لكن كرة القدم لها قوانينها الخاصة بها، فهي لا تعرف ولا تعترف بغير الجهد في الملعب والقوة داخل المستطيل الأخضر، لذلك من المتوقع أن نشاهد مباراة قوية ومثيرة، مباراة تتسم بالندية والرغبة في تحقيق الفوز والانتصار خاصةً من النصر.

موعد مباراة النصر والطائي

يحتضن استاد الأمير عبد العزيز بن مساعد بن جلوي مباراة النصر اليوم في الدوري، والمقرر لها اليوم الجمعة الموافق 10\12\2021، ضمن مؤجلات الأسبوع الرابع من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، وسوف تنطلق صافرة بداية المباراة عند تمام الساعة 15:25 الثالثة وخمسة وعشرون دقيقة ظهراً بتوقيت مكة المكرمة، وفي تمام الساعة 14:25 بتوقيت القاهرة.

# الفريق لعب ف ت خ متبقي +/- فرق نقاط 1 الاتحاد 12 8 2 2 18 8:23 15 26 2 الشباب 13 7 4 2 17 11:23 12 25 3 ضمك 13 7 4 2 17 15:20 5 25 4 الهلال 10 5 5 0 20 10:16 6 20 5 الفيحاء 12 5 3 4 18 11:13 2 18 6 الرائد 13 5 3 5 17 20:20 0 18 7 النصر 11 5 2 4 19 14:18 4 17 8 الإتفاق 13 4 4 5 17 22:18 -4 16 9 الأهلي 13 3 6 4 17 16:15 -1 15 10 الفيصلي 12 3 6 3 18 13:12 -1 15 11 أبها 13 4 2 7 17 23:14 -9 14 12 الفتح 12 3 4 5 18 16:15 -1 13 13 الباطن 13 3 4 6 17 15:10 -5 13 14 التعاون 13 2 5 6 17 27:21 -6 11 15 الحزم 13 2 5 6 17 16:9 -7 11 16 الطائي 12 3 1 8 18 19:9 -10 10

ترتيب الدوري السعوديالقنوات الناقلة ومعلق المباراة

مباراة النصر والطائي والقنوات الناقلة ومن هو معلق مباراة النصر والطائي. من أكثر الأشياء بحثاً على محرك البحث جوجل. وازداد البحث عن القنوات الناقلة لمباراة النصر والطائي. فقد تقرر أن يتم نقل المباراة عبر شاشة قناة ssc hd1 بتعليق المعلق المتميز عبد الله الغامدي. وقناة ssc sd بتعليق المعلق المتميز فهد الدريبي.

المباراة الطائي – النصر البطولة الدوري السعودي للمحترفين الموعد والتوقيت الجمعة 10\12\2021 – 15:25 بتوقيت السعودية الملعب استاد الأمير عبد العزيز بن مساعد بن جلوي القنوات الناقلة ssc hd1 – ssc sd1

بطاقة المباراة