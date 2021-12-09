أخبار اليمن : طيران العدوان يقصف 3 محافظات بـ33 غارة

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طيران العدوان يقصف 3 محافظات بـ33 غارة

استهدف طيران العدوان السعودي اليوم محافظات محافظات مأرب والجوف والحديدة بـ33 غارة. طيران العدوان يقصف 3 محافظات بـ33 غارةاستهدف طيران العدوان السعودي اليوم محافظات محافظات مأرب والجوف والحديدة بـ33 غارة. وأوضح مصدر أمني أن طيران العدوان قصف بـ22 غارة مديريتي الجوبة والوادي، وغارتين مديرية صرواح بمأرب، خلفت أضراراً كبيرة بممتلكات المواطنين ومنازلهم. وأشار المصدر إلى أن الطيران المُعادي شن 4 غارات على المرازيق في مديرية خب والشعف بالجوف، و5 غارات على مديرية الجراحي في الحديدة.

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