مخاوف من الانتحار.. ترقب "للقرار الحاسم" بشان أسانج

أعلنت محكمة استئناف لندن، الخميس، أنها ستصدر قرارها الجمعة بشأن طعن الولايات المتحدة في الحكم برفض تسليم مؤسس موقع ويكيليكس، جوليان أسانج، الذي تريد واشنطن محاكمته على خلفية تسريب عدد هائل من الوثائق.

وسيصدر القرار عند الساعة 10:15 صباحا، ورفضت محكمة البداية في مطلع يناير، تسليم الأسترالي البالغ 50 عاما، مشيرة إلى وجود خطر بإقدامه على الانتحار إذا سُلم إلى الولايات المتحدة.

وتم النظر في استئناف واشنطن في نهاية أكتوبر، خلال يومين من جلسات الاستماع أمام محكمة الاستئناف في لندن.

وإذا نجح استئناف الولايات المتحدة، فسيتم إلغاء القرار الابتدائي وسيتعين على القضاء البريطاني النظر في القضية مرة أخرى.

ويلاحق القضاء الأميركي جوليان أسانج لنشره اعتبارا من عام 2010، أكثر من 700 ألف وثيقة سرية للخارجية والجيش الأميركيين، تتناول خصوصا العراق وأفغانستان.

وأوقفته الشرطة البريطانية في أبريل 2019 بعد 7 أعوام من العيش في سفارة الإكوادور في لندن، التي لجأ إليها إثر الإفراج عنه بكفالة.

ويدفع محامو أسانج بوجود خطر إقدام موكلهم على الانتحار في حال ترحيله، ويطالبون محكمة الاستئناف بتأكيد رفض تسليمه لواشنطن.