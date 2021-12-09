بتهمة التجسس.. توقيف موظفين في الاستخبارات الدنماركية

أعلنت السلطات الدنماركية، الخميس، أنها أوقفت أربعة أشخاص يعملون في أجهزة الاستخبارات بتهمة "تسريب" وثائق سرية.
وقال جهاز الأمن والاستخبارات الدنماركي (بيت) في بيان إن الموقوفين الأربعة "متهمون بأمور عدة من بينها انتهاك المادة 109 (1) من قانون العقوبات عبر الكشف من دون إذن عن معلومات سرية للغاية من إدارة الاستخبارات".
ويواجه الموقوفون حكما عليهم بالسجن لمدة قد تصل إلى 12 عاما.
وأضاف المصدر نفسه أن هؤلاء الأشخاص الذين لم تكشف عن هوياتهم "موظفون حاليون وسابقون في جهازي الاستخبارات"، جهاز الأمن والاستخبارات العسكرية.
وجرت التوقيفات الأربعاء بالتنسيق مع الشرطة مع عمليات تفتيش في أماكن مختلفة، حسب المصدر الذي لم يكشف هذه المواقع.
وكتب جهاز الاستخبارات أن التحقيق لا يزال متواصلا، مشيرا إلى أنه لن تكشف مزيدا من المعلومات.
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