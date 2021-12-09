بسبب النهب.. الأمم المتحدة توقف مساعدات إثيوبيا في أمهرة

أكدت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في إثيوبيا، كاثرين سوزي، تعليق المساعدات الغذائية بمدينتي كومبولتشا وديسي، بإقليم أمهرة، وقالت إن عناصر من جبهة تحرير تيغراي نهبت المستودعات الواقعة بالـمدينتين في الأيام الأخيرة، وهو ما دفع المنظمة لتعليق المساعدات الغذائية.

وأوضحت كاثرين سوزي أن كمية كبيرة من الإمدادات الغذائية الإنسانية، بما في ذلك المواد الغذائية للأطفال الذين يعانون من سوء التغذية، سُرقت ونُهبت في كومبولتشا بمنطقة أمهرة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك بين الأمم المتحدة والحكومة الإثيوبية، بأديس أبابا، بشأن المساعدات الإنسانية في شمال إثيوبيا.

فيما انتقد مفوض لجنة إدارة المخاطر والكوارث الإثيوبية متكو كاسا بعض الوكالات المانحة، بالانحياز لبعض الأطراف المتضررة من الحرب.

وقال إن بعض الوكالات المانحة تخدم فقط احتياجات بعض الأطراف، دون الاهتمام بمتضرري إقليمي أمهرة وعفار، وهو ما نفته المسؤولة الأممية بالقول: "إن المنظمات الأممية تقدم المساعدات الإنسانية لجميع المتضررين دون تحيز لطرف وتعمل على قدم المساواة" وفق تعبيرها.