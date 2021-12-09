الرئيس الفلسطينى يختتم زيارته لتونس

جدة - نرمين السيد - وذكر بيان صادر عن رئاسة الجمهورية التونسية أن الرئيسين استعرضا تشكيلة من الجيوش الثلاثة التى أدت التحية لهما، وذلك بعدما حيا الزعيمان العلم على أنغام النشيدين الرسميين للبلدين.

وكان الرئيس التونسى قد أجرى محادثات مع رئيس دولة فلسطين حيث تطرق الجانبان إلى آخر المستجدات فى القضية الفلسطينية وتبادلا وجهات النظر بخصوص مسائل إقليمية ودولية أخرى.

ومنح الرئيس الفلسطينى محمود عباس أمس (الأربعاء) الرئيس التونسى قيس سعيد القلادة الكبرى لدولة فلسطين، وذلك تقديرا لمواقفه الثابتة فى دعم الشعب الفلسطينى ونصرة حقوقه المشروعة وتعزيزه لعلاقات الأخوة الفلسطينية-التونسية وتثمينا لمكانته على المستويات العربية والدولية ولقيادته الحكيمة لتونس فى ظل التحديات التى تواجهها.

كما افتتح الرئيسان أمس المقر الجديد لسفارة دولة فلسطين بتونس وقاما بجولة فى أرجاء المقر الجديد للبعثة الدبلوماسية الفلسطينية بتونس واطلعا على مختلف مكوناتها وخصائصها المعمارية.

تأتى زيارة الرئيس الفلسطينى الحالية لتونس تلبية لدعوة من الرئيس قيس سعيد الذى كان فى استقباله أمس الأول (الثلاثاء) بالجناح الرئاسى بمطار تونس قرطاج الدولى فور وصوله.