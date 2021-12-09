وقالت وزيرة الشئون الدستورية كارولين إدستادلر، فى مؤتمر صحفى عقدته بجانب وزير الصحة وولفجانج موكستين، إن القرار لا يستهدف معاقبة الأشخاص الذين لم يتم تطعيمهم، بل إن الحكومة تريد كسبهم وإقناعهم بالتطعيم.
وذكرت قناة "آسيا نيوز" الإخبارية أنه تم تطعيم ما يقرب من 68 فى المئة من سكان النمسا بشكل كامل ضد فيروس كوفيد-19، وهو واحد من أدنى المعدلات فى أوروبا الغربية، ويأتى بسبب تشكك العديد من النمساويين فى اللقاحات، وهى التشكيكات التى شجعها حزب الحرية اليمينى المتطرف، ثالث أكبر حزب فى البرلمان.
وفى ظل تسجيل أرقام قياسية لعدد الإصابات قبل ثلاثة أسابيع، أعلنت الحكومة، التى يقودها المحافظون، إغلاقًا وطنيًا رابعًا، وقالت إنها ستجعل التطعيمات إلزامية للجميع وهى أول دولة فى الاتحاد الأوروبى تفعل ذلك.
ومن المقرر أن يدخل القرار، الذى يجب أن يوافق عليه البرلمان أولاً، فى فبراير المقبل، على أن تستمر فعاليته حتى يناير عام 2024. ونظراً لأنه يحظى بتأييد حزبين معارضين، من المتوقع أنه سيتم تمريره فى البرلمان بسهولة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر النمسا تعتزم فرض غرامة باهظة على الممتنعين عن تلقى لقاح كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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