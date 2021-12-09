النمسا تعتزم فرض غرامة باهظة على الممتنعين عن تلقى لقاح كورونا

جدة - نرمين السيد - كشفت الحكومة النمساوية، اليوم الخميس، عن تفاصيل خطتها لجعل لقاحات فيروس كورونا إلزامية، قائلة إنها ستطبق القرار على الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 14 عامًا فما فوق، وسوف تفرض غرامات تصل إلى 3600 يورو، أى ما يبلغ نحو 4071 دولارًا أمريكيًا، كل ثلاثة أشهر على الممتنعين عن الحصول على جرعات التطعيم.





وقالت وزيرة الشئون الدستورية كارولين إدستادلر، فى مؤتمر صحفى عقدته بجانب وزير الصحة وولفجانج موكستين، إن القرار لا يستهدف معاقبة الأشخاص الذين لم يتم تطعيمهم، بل إن الحكومة تريد كسبهم وإقناعهم بالتطعيم.

وذكرت قناة "آسيا نيوز" الإخبارية أنه تم تطعيم ما يقرب من 68 فى المئة من سكان النمسا بشكل كامل ضد فيروس كوفيد-19، وهو واحد من أدنى المعدلات فى أوروبا الغربية، ويأتى بسبب تشكك العديد من النمساويين فى اللقاحات، وهى التشكيكات التى شجعها حزب الحرية اليمينى المتطرف، ثالث أكبر حزب فى البرلمان.

وفى ظل تسجيل أرقام قياسية لعدد الإصابات قبل ثلاثة أسابيع، أعلنت الحكومة، التى يقودها المحافظون، إغلاقًا وطنيًا رابعًا، وقالت إنها ستجعل التطعيمات إلزامية للجميع وهى أول دولة فى الاتحاد الأوروبى تفعل ذلك.

ومن المقرر أن يدخل القرار، الذى يجب أن يوافق عليه البرلمان أولاً، فى فبراير المقبل، على أن تستمر فعاليته حتى يناير عام 2024. ونظراً لأنه يحظى بتأييد حزبين معارضين، من المتوقع أنه سيتم تمريره فى البرلمان بسهولة.