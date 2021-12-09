الصحة العالمية تحذر من تخزين الدول الغنية لقاحات كورونا

حذرت كيت أوبراين، مسؤولة اللقاحات بمنظمة الصحة العالمية من أن تبدأ الدول الغنية في تخزين لقاحات كوفيد مرة أخرى مما يهدد الإمدادات العالمية في سعيها لدعم المخزونات لمكافحة أوميكرون. وأضافت مسؤولة اللقاحات في منظمة الصحة العالمية كيت أوبراين، أن الدول الغنية التي تتبرع بلقاحات كوفيد 19 ذات عمر افتراضي قصير نسبيا مثلت "مشكلة كبيرة" لبرنامج (كوفاكس) لتوزيع جرعات اللقاحات.

وأشارت أوبراين إلى أن نسبة الجرعات المهدرة أقل في الدول التي تتلقى جرعات من خلال كوفاكس، مقارنة بالعديد من الدول ذات الدخل المرتفع.

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