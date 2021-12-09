وزيرا دفاع إسرائيل وأميركا يبحثان "التهديدات الإيرانية"

تباحث وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، الخميس في العاصمة واشنطن، مع وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، حول التحديات الاستراتيجية، وأبرزها التهديدات الإيرانية.
وقال غانتس، في تغريدة على حسابه الرسمي في تويتر: "أكملت للتو اجتماعا مع صديقي لويد أوستن. يعكس حوارنا العلاقة التي لا مثيل لها بين الولايات المتحدة وإسرائيل".
وأضاف: "استعرضنا التحديات الاستراتيجية المشتركة مع التركيز على التهديد النووي الإيراني وضرورة تعميق حوارنا وتعاوننا، بما في ذلك مواضيع الاستعداد العسكري لوقف ومواجهة عدوان إيران الإقليمي".
وأوضح غانتس أن "على المجتمع الدولي بقيادة أميركا التحرك ضد طموحات طهران في المنطقة والعالم".
يشار إلى أن الملف النووي الإيراني يهيمن على الزيارة التي يجريها كل من وزير الدفاع الإسرائيلي ورئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الإسرائيلية (الموساد)، ديفيد بارنيع، إلى العاصمة الأميركية، واشنطن.
وتأتي زيارتي غانتس وبارنيع، بعد سلسلة من الدعوات الإسرائيلية للإدارة الأميركية بالانسحاب من المفاوضات مع إيران وفرض عقوبات أشد صرامة عليها والتلويح بالعمل العسكري ضدها.
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