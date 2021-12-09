بوتن يحذر من "إبادة جماعية" في أوكرانيا

اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتن، الخميس، أن النزاع في شرق أوكرانيا بين الجيش الأوكراني والانفصاليين الموالين لروسيا "يشبه الإبادة"، في خضمّ توترات مع الدول الغربية.
وقال بوتن خلال اجتماع للمجلس الرئاسي لحقوق الإنسان، ردا على صحفي، "أنتم وأنا نعرف ما يحدث في دونباس"، في إشارة إلى منطقة النزاع في شرق أوكرانيا، مضيفا "بالطبع يشبه ذلك الإبادة".
وأشار بوتن إلى أن العنصرية ضد الروس في شرق أوكرانيا، هي أولى خطوات الإبادة الجماعية هناك، من قبل الجيش الأوكراني.
ومن ناحيتها، اتهمت أوكرانيا يوم الثلاثاء، روسيا، بنشر دبابات وفرق قناصة إضافية في خط المواجهة للصراع في شرق أوكرانيا، استعدادا لإلحاق خسائر في صفوف الجنود الأوكرانيين.
وأصدرت وزارة الدفاع الأوكرانية البيان قبل ساعات من حديث الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مؤتمر عبر الفيديو، بعد حشد روسيا لقواتها بالقرب من الحدود الأوكرانية.
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