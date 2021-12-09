دراسة: لقاح فايزر يتمتع بفاعليلة كبيرة ضد السلالة أوميكرون

جدة - نرمين السيد - وأظهرت الدراسة - التى نشرت فى مجلة نيتشر وورلد نيوز - أن ما يتضح من المعلومات الأولية من تجربة جنوب إفريقيا التى تخضع حاليًا للدراسة فإن الاصابة بالسلالة أوميكرون انخفضت بشكل كبير نتيجة للمناعة المكتسبة عن التطعيم المضاد لكوفيد-19 باستخدام لقاح فايزر بيونتك.
وأشارت المجلة إلى أن هذه ليست سوى البيانات التجريبية الأولى التى توضح مدى جودة أداء التطعيم ضد كورونا فى وجود اوميكرون.
وقارنت دراسة أجراها خبراء بقيادة أليكس سيجال من منظمة الأبحاث الصحية فى إفريقيا بين 14 عينة بيولوجية من 12 شخصًا مع عينة حية من السلالة أوميكرون، وعموما، تم تحصين الأشخاص الـ 12، فيما كان هناك 6 اشخاص مصابين سابقا.
وقال الباحثون: "التعافى جنبا إلى جنب مع تلقى اللقاحات للتحصين أو الجرعات المعززة تساعد ربما فى اعطاء مقاومة من الأمراض التى تهدد الحياة فى الاصابة بالسلالة أوميكرون المعدية".
وشمل البحث فقط فى العينات السريرية من أولئك الذين خضعوا لجرعتين من لقاح فايزر ، وليس أولئك الذين حصلوا على جرعة تعزيزة.
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