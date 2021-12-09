الرئيس الفرنسى يعلن عن قمة بين الاتحادين الأوروبى والإفريقى فى فبراير

وأشار ماكرون، فى تصريحات نقلتها إذاعة "مونت كارلو الدولية"، مساء اليوم الخميس، إلى أن أوروبا يجب أن تعتمد فى الهيئات الدولية إستراتيجية مشتركة مع إفريقيا"، فضلًا عن تطبيق "أجندة فى التعليم والصحة والمناخ".
وأوضح أنه عند تولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبى فى الأول من يناير المقبل سيكون هناك عدة محاور ستناقشها بينها إعادة تأسيس عقد جديد اقتصادى ومالى مع إفريقيا.
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