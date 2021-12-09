وزير خارجية البحرين يعرب عن اعتزازه بالعلاقات الراسخة بين بلاده والسعودية

جدة - نرمين السيد - أعرب وزير الخارجية البحرينى الدكتور عبداللطيف بن راشد الزيانى اليوم الخميس عن بالغ الاعتزاز بالعلاقات الأخوية الراسخة التى تربط بين بلاده والمملكة العربية السعودية الشقيقة، وما يجمع بين شعبيهما الشقيقين من أواصر التاريخ المشترك والمصير الواحد والمصالح المتبادلة، فى ظل القيادة الحكيمة والتوجيهات السديدة من لدن الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة.





وأوضح الزيانى - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء البحرينية - أن ملك البحرين أكد على أن العلاقات البحرينية السعودية هى نموذج مشرف للعلاقات المتميزة بين الأشقاء، والتى تستند إلى أسس قوية من الأخوة والترابط والتعاون والتفاهم والتنسيق المشترك تجاه كافة القضايا، مضيفًا أن ملك البحرين أعرب عن اعتزازه بالوقفات التاريخية المشرفة التى تقفها دائمًا المملكة العربية السعودية تجاه مملكة البحرين وشعبها، وما تقدمه الشقيقة الكبرى من دعم أخوى متواصل للبحرين على مختلف المستويات، وهى مواقف تجسد علاقات المملكتين الضاربة فى جذور التاريخ. من جانبه، أكد وزير الخارجية السعودى الأمير فيصل بن فرحان آل سعود أهمية زيارة ولى العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودى الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود إلى البحرين وما تجسده من عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين وتمام التلاحم وجوهرية التنسيق ووحدة المصير، مشيرًا إلى أن المباحثات بين القيادتين شهدت عزيمة على تعزيز هذه الأواصر ورفع مستوى التنسيق فى كافة المجالات، ولا سيما فى الجانب الاقتصادى والتنموى والاستثمارى والجانب السياسى، بما يحقق تطلعات البلدين والشعبين الشقيقين.

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