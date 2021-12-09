انت الان تتابع تفاصيل خبر حساب المواطن يعلن تفاصيل إيداع دعم شهر ديسمبر 2021 والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - أعلن حساب المواطن اليوم الخميس الموافق 9-12-2021 تفاصيل إيداع دعم الدفعة التاسعة والأربعون، مشيرا عبر حسابه الرسمي على تويتر إلى أن مقدار الإيداع للشهر الجاري بلغ 1.9 مليار ريال سعودي، سيستفيد منها نحو عشرة ملايين و500 ألف مستحق للدعم الذي أقرته السلطات العليا للبلاد .

وأوضح حساب المواطن، بأنه إلى جانب إيداع الدفعة الـ49، تم صرف تعويضات عن دفعات سابقة بأثر رجعي بلغت قيمتها 29 مليون ريال، مشيرا إلى أن نسبة ما يقارب 79% من المستفيدين المستوفين لشروط الإستحقاق تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة، لافتا إلى أن وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة بلغ 1060 ريال .

وتجدر بنا الإشارة إلى أن التسجيل في برنامج حساب المواطن متوقف في الوقت الراهن، إلا أن المستفيدين المسجلين سابقا بإمكانهم تحديث بيانات حسابهم لإضافة تابعين للمستفيدين الحاليين،بالإضافة لتعديل بيانات الحساب البنكي خصوصا رقم الايبان، حتى لا يتسبب ذلك في تأخر صرف الدفعة في حساب المستفيد .

وكانت محركات البحث العالمية قد رصدت بحث السعوديين منذ بداية صباح اليوم من خلال استخدام عبارات البحث التالية: متى ينزل ايداع حساب المواطن?، تحديث بيانات حساب المواطن، متى يتم إيداع دفعة الدعم لشهر ديسمبر? هل تم إيداع حساب المواطن اليوم? وبحث مستخدمون آخرون بعبارات: إضافة مولود في حساب المواطن بيتما استخدم البعض جملة : تحديث حساب المواطن .

أنشئ برنامج حساب المواطن من قبل السلطات العليا للملكة لحماية الأسر السعودية من الأثر المباشر وغير المباشر المتوقع من الإصلاحات الاقتصادية المختلفة، والتي قد تتسبب بعبء إضافي على بعض فئات المجتمع.